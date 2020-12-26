Son dakika: Sağlık çalışanlarına hizmet veren "Personel Kovid Polikliniği" Türkiye'ye örnek oldu
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Son dakika: Sağlık çalışanlarına hizmet veren "Personel Kovid Polikliniği" Türkiye'ye örnek oldu

26.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:09

Son dakika haberler: Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan "Personel Kovid Polikliniği", sağlık çalışanlarının hızla tanı ve tedavisinin yapılıp kısa sürede işlerine dönmesinde etkin rol oynuyor.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan "Personel Kovid Polikliniği", sağlık çalışanlarının hızla tanı ve tedavisinin yapılıp kısa sürede işlerine dönmesinde etkin rol oynuyor.

Sağlık Bakanlığının 2018 yılında Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan 650 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından salgınla mücadele çalışmalarına başlandı.

Başhekimlikçe hastane içinde gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sağlık hizmetinin aksamaması için yalnızca sağlık çalışanlarına tanı ve tedavi hizmeti verecek "Personel Kovid Polikliniği" kuruldu.

Kovid-19 belirtileri gösteren ya da riskli alanlarda çalışan sağlık personelinin sıra beklemeden test yapılıp sonucuna göre tedavisine başlanan servis, sağlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi açısından önem taşıyor.

Poliklinik sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Derya Yapar, AA muhabirine, "Personel Kovid Polikliniği"nin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19'la savaşta en ön safta yer alanlar olduğunun altını çizen Yapar, "Çalışanların sağlığı açısından Personel Kovid Polikliniği kurma gereksinimi duyduk. 27 Mart'ta polikliniği açtık ve yalnızca sağlık çalışanlarına hizmet veriyoruz." dedi.

Sağlık personelinin sağlığının toplumun sağlığı anlamına geldiğini, bu nedenle bu polikliniği önemsediklerine işaret eden Yapar, şunları kaydetti:

"Hem personel sağlığı hem de sağlık hizmetinin aksamaması açısından bu polikliniği kurduk. İl genelindeki bütün sağlık personelinin Kovid-19'a yönelik tüm takipleri bu poliklinikten yapılıyor. Personelin durumuna göre tedavi burada ya da evinde devam ediyor. Personel Kovid Polikliniği, Türkiye'de ilk kez Çorum'da oluşturuldu. Daha sonra bizi örnek alarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerde de kuruldu. Servis sayesinde personelimiz hem hızla sağlık hizmetine ulaşıyor hem hastalığı sürecinde başkalarına temas etmeden kısa sürede işlemlerini yaptırıyor."

Poliklinikle sağlık hizmetindeki muhtemel aksamanın önüne geçildiğini vurgulayan Yapar, "Poliklinikte hekimler, hemşireler, teknik personel hep birlikte çalışıyor. Sağlık personelinin sağlık hizmetinden hızla yararlanması için neredeyse 9 aydır hafta sonu da dahil hep birlikte hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Son dakika: Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' Türkiye'ye örnek oldu
Son dakika: Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' Türkiye'ye örnek oldu
Son dakika: Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' Türkiye'ye örnek oldu
Son dakika: Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' Türkiye'ye örnek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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