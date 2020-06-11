Çorum'da sağanak yağış yollar göle döndü
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Çorum'da sağanak yağış yollar göle döndü

Çorum'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Çorum'da sağanak yağış yollar göle döndü
11.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:59

Çorum'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerleri su altında kalırken, sürücüler ise yolda kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Caddelerde yolun karşı tarafına geçmek isteyen vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Milönü Caddesi üzerinde bir kişi karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Vatandaşın imdadına bölgedeki vatandaşlar yetişti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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