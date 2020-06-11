Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkilediÇORUM'da etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:19

Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

ÇORUM'da etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı. Araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Şiddetli fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sağanak ve dolu, cadde ile sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Haber
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Haber
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Demet Akalın Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Türk Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 00:30:40. #1.14#
title