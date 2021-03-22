Çorum'da sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da sağanak etkili oldu

22.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:05
Çorum'da sağanak etkili oldu

ÇORUM'da etkili olan ve 20 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

ÇORUM'da etkili olan ve 20 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda göletler oluştu, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, 20 dakika boyunca devam etti. zaman sürdü. Kısa süreli dolu yağışının da etkili olduğu kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bir anda şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar otobüs durakları ve saçak altlarında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, su birikintisi ve göletlere müdahale etti. 

Çorum'da sağanak etkili oldu
Çorum'da sağanak etkili oldu
Çorum'da sağanak etkili oldu
Çorum'da sağanak etkili oldu
Çorum'da sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da sağanak etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:05:43. #1.14#
title