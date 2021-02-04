Çorum'da Roma dönemine ait testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi
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Çorum'da Roma dönemine ait testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi

04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:02
Çorum'da Roma dönemine ait testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tek kulplu testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tek kulplu testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser niteliğindeki çeşitli eşyaları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, fiziki ve teknik takip başlattı.

Ekipler, bir süre izledikleri zanlıya ait eve yaptıkları operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tek kulplu testi, kama, 10 adet sikke ile 29 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca ve 48 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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