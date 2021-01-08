Çorum'da restore edilen Osmanlı dönemine ait cami ibadete açıldı

Çorum'da yapım yılı tam olarak bilinmeyen Osmanlı dönemine ait cami, 6 ay süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Merkeze bağlı Üçköy köyünde 1983 yılında "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillenen Üçköy Camisi'nin restorasyonu için İl Özel İdaresince 2017 yılında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında uzmanlarca yapılan incelemede kesin inşa tarihi tespit edilemezken, caminin 1897 yılında meydana gelen depremde zarar gördüğü ve ardından Ali Paşa himayesinde onarıldığı belirlendi.

Mimar Nurcan Karslıoğlu Kerman'ın yönetiminde 1 milyon 796 bin lira bütçeyle özgün özellikleri korunarak 6 ayda restore edilen tarihi cami, köylülerin hizmetine sunuldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, cuma namazını AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve protokol üyeleriyle tarihi Üçköy Camisi'nde kıldı.

Çiftçi, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonda iç ve dış sıvaların tamamen söküldüğünü belirterek, "Hasar gören kerpiç duvarlar onarıldı. Ayrıca kubbe askıya alınarak taşıyıcı unsurlar güçlendirildi. İç mekandaki süslemeler aslına uygun olarak yeniden düzenlendi. Caminin en dikkat çekici unsurlarından minaresi de elden geçirildi." dedi.

Eserin önemli bir kültür varlığı olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Caminin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Minaresinden ezan, kubbesinden de Kur'an sesinin kıyamete kadar eksik olmamasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Mimar Kerman da caminin bir asırdan fazla süre geçmesine karşın döneminin özelliklerini iyi koruduğunu söyledi.

Titiz bir çalışma yürüttüklerini aktaran Kerman, caminin aslına birebir uygun onarılıp kültürel mirasa kazandırıldığını kaydetti.

- Üçköy Camisi

Dikdörtgen planlı, temel ve duvarları moloz taş, duvar köşeleri kesme taş ile yapılan caminin ibadet mekanını, dört ahşap sütun üzerine oturan ahşap kubbe örtüyor.

Üzeri kırma çatılı ve alaturka kiremitle örtülü cami, taş şerefeli el yapımı minaresiyle de dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan