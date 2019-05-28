Çorum'da ramazan davuluna LGS molası

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) sebebiyle Ramazan davulu çalınmayacağı duyuruldu.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada; "Ramazanın ruhunu yansıtan Ramazan davulunun geleneklere uygun olması için Belediyemiz tarafından gerekli kontroller yapılıyor. Ramazanın sembollerinden olan Ramazan davulunun devam etmesi yönünde kararlar alırken hemşehrilerimizin rahatsız olmamasına da özen gösteriyoruz. 1 Haziran 2019 Cumartesi günü LGS'ye girecek yavrularımızı düşünerek 31 Mayısı 1 Hazirana bağlayan gece ramazan davulu çalınmaması kararı aldık. LGS'ye girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileriz." denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA