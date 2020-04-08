Çorum'da PTT önünde 'sosyal mesafeli' sıra
ÇORUM'da, ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er liralık desteği almak isteyenler, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi.
08.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:41
ÇORUM'da, ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er liralık desteği almak isteyenler, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi.
Çorum'da 1000'er liralık yardımı almak isteyenler, PTT şubelerine gitmeyi sürdürüyor. Gazi Caddesi'ndeki PTT şubesi önünde bekleyenler, sıraya girdi. Polis, sosyal mesafeye için vatandaşları uyardı. Görevliler, bekleyenleri 5'erli sıraya soktu.
Kaynak: DHA