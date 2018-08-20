Çorum'da Protokol İkinci Gün Bayramlaşacak

Çorum Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi bayramlaşma programının bayramın ikinci günü yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bayramlaşma programı, bayramın ikinci günü olan 22 Ağustos'ta valilik bahçesinde saat 11.00'de yapılacak.

Vali Necmeddin Kılıç, il protokolünün katılımıyla yapılacak bayramlaşmanın ardından protokolle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi ile huzurevleri, sevgi evleri ve engelli rehabilitasyon merkezleri ile şehit ailelerini ziyaret edecek.

Öte yandan siyasi partilerin bayramlaşma programları da bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma töreni saat 13.30'da, CHP İl Başkanlığının bayramlaşma töreni saat 12.30'da ve MHP'nin bayramlaşma töreni de saat 14.00'te parti merkezlerinde gerçekleştirilecek.