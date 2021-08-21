Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı
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Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da bir kuaför dükkanında pompalı tüfekle rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bırakan saldırgan, güvenlik güçlerine teslim olmamakta direniyor.

Çorum'da bir kuaför dükkanında pompalı tüfekle rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bırakan saldırgan, güvenlik güçlerine teslim olmamakta direniyor.

Çorum'da rastgele çevreye ateş açan Mustafa Y., bir kuaför dükkanına girip saatlerce rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı. Çok sayıda polis ve sağlık görevlilerinin sevk edildiği olay yerine, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de geldi. Kuaför dükkanın etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevrede güvenlik tedbirlerini arttırdı. Güvenlik güçlerine teslim olmamak için direnen Mustafa Y.'yi ikna çabaları ise sürüyor.

(Muhammed Muttalip Yalçın - Tugay Göktürk/İHA)

Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı
Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı
Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı
Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı
Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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