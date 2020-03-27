Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı.

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı. Polis ekipleri kişilere 'safları sıklaştırmayın' uyarısında bulundu.

Çorum'da cuma namazını kılmak isteyen bazı kişiler öğlen vakti Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğunu hatırlattığı kişiler cami girişinde saf tutarak namaza durdu. Polis ekipleri bu kez de cesaati 'safları sıklaştırmayın' diyerek uyardı. Uyarıları dikkate alan kişiler, namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kaynak: DHA