Çorum'da polisten PTT şubesi önünde sosyal mesafe uyarısı
Çorum'da polisten PTT şubesi önünde sosyal mesafe uyarısıÇORUM'da polis ekipleri PTT şubesi önünde kuyruklar oluşturan vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
27.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:43
Çorum'da polisten PTT şubesi önünde sosyal mesafe uyarısı
ÇORUM'da polis ekipleri PTT şubesi önünde kuyruklar oluşturan vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Çorum'da Gazi Caddesi üzerindeki PTT şubesine gelen vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu. Görevliler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Sıraya sokulan vatandaşlar, PTT şubesinde işlemlerini gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA