Çorum'da polisten PTT şubesi önünde sosyal mesafe uyarısı
ÇORUM'da, PTT şubesi önünde kuyrukta bekleyenlere polis ekipleri tarafından sosyal mesafeye uymaları uyarısı yapıldı.
27.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:20
ÇORUM'da, PTT şubesi önünde kuyrukta bekleyenlere polis ekipleri tarafından sosyal mesafeye uymaları uyarısı yapıldı.
Çorum'da Gazi Caddesi üzerindeki PTT şubesine gelen vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu. Görevliler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Sosyal mesafe kuralına göre sırada bekleyenler, PTT şubesinde işlemlerini gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA