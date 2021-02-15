Son dakika... Çorum'da polisin yol kenarında silahla yaralanmış halde bulduğu kişi tedavi altına alındı
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Son dakika... Çorum'da polisin yol kenarında silahla yaralanmış halde bulduğu kişi tedavi altına alındı

15.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'da polis ekipleri devriye görevindeyken yol kenarında bir kişiyi silahla yaralanmış halde buldu.

Çorum'da polis ekipleri devriye görevindeyken yol kenarında bir kişiyi silahla yaralanmış halde buldu.

Alınan bilgiye göre Oto Galericiler Sitesi'nde devreyi görevi yürüten polis ekipleri, Aziz Ö'yü silahla vurulmuş halde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Aziz Ö, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aziz Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahı da plakasız bir otomobilde ele geçirdi.

Son dakika... Çorum'da polisin yol kenarında silahla yaralanmış halde bulduğu kişi tedavi altına alındı
Son dakika... Çorum'da polisin yol kenarında silahla yaralanmış halde bulduğu kişi tedavi altına alındı
Son dakika... Çorum'da polisin yol kenarında silahla yaralanmış halde bulduğu kişi tedavi altına alındı
Son dakika... Çorum'da polisin yol kenarında silahla yaralanmış halde bulduğu kişi tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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