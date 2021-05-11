Çorum'da polisin sıkı denetimleriyle motosiklet kazaları yüzde 25 azaldı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimler sonucu motosiklet kazalarında 2021 yılının ilk 4 ayında yüzde 25 azalma sağlandığı bildirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimler sonucu motosiklet kazalarında 2021 yılının ilk 4 ayında yüzde 25 azalma sağlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde artan paket servisi trafiğinde motosiklet sürücülerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Kent merkezinde oluşturulan uygulama noktalarında, motosikletli kuryelere yönelik şok denetimler yapan trafik ekipleri, sürücüleri Kovid-19 tedbirleri ile kask kullanımı konusunda kontrol ederken motosikletleri de ruhsat, plaka, egzoz, muayene ve güvenlik önlemleri açısından inceledi.

Öte yandan Kent Güvenlik Sistemi (KGS) aracılığıyla ana arterlerde güvenlik kameralarıyla yapılan denetimlerde şüpheli durum tespit edilen motosikletler ise görevli sivil trafik polislerince kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğünden denetimlere yönelik yapılan açıklamada, motosikletlere yönelik düzenli aralıklarla denetim yapıldığı bildirildi.

12 noktada devam eden denetimlerin yanı sıra motosiklet sürücülerinin yoğun kullandığı 5 noktada şok denetimler yapıldığının aktarıldığı açıklamada, denetimler sayesinde 2021 yılının ilk 4 ayında motosiklet kazalarının yüzde 25 oranında azaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan