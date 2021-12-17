Çorum'da polis ekipleri "huzur uygulaması" yaptı - Haberler
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Çorum'da polis ekipleri "huzur uygulaması" yaptı

Çorum'da polis ekipleri
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akpınar Caddesi, Yazıçarşı Kavşağı, Maral Sokak, Bahabey Caddesi, Milönü Kavşağı ve çevresinde yayalara ve umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 60 kişinin GBT sorgusu yapılırken herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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