Çorum'da polis ekipleri "huzur uygulaması" yaptı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.
ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akpınar Caddesi, Yazıçarşı Kavşağı, Maral Sokak, Bahabey Caddesi, Milönü Kavşağı ve çevresinde yayalara ve umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada 60 kişinin GBT sorgusu yapılırken herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.
AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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