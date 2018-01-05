Çorum'da Polis 'Dur' İhtarına Uymayan Genci Kolundan Vurdu

ÇORUM'da kontroller sırasında 'Dur' ihtarına uymadığı iddia edilen otomobilde bulunan iki kişiden birisi yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından kolundan vurularak yakalandı.



Dün gece yarısı yapılan yol uygulamasında polisin, 'dur' ihtarına uymadığı öne sürülen içerisinde iki kişinin bulunduğu beyaz renkli 19 LF 161 plakalı araç, güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. Ara sokaklara giren aracı kovalayan polis ekipleri otomobili, Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta sıkıştırdı. Burada da polisten kurtulan iki kişi otomobille Sakarya 4. Sokağa girdi.



Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan H.Y (17) ve İbrahim T. (19), polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı sırada polis havaya iki el ateş etti. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerden H.Y., bir polis memuruna saldırıp kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Bu sırada polislerden birisi, kaçan şüpheliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.Y., sağ koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralanan H.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 ekibi yaptı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü İbrahim T. ise emniyete götürüldü. Araç ise polis ekiplerince yapılan aramanın ardından otoparka çekildi.Bu arada şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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