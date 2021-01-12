Çorum'da otomobille çarpışan kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da otomobille çarpışan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat Erbattal'ın (42) kullandığı 19 UL 058 plakalı kamyon, Ankara-Samsun kara yolu Scania Kavşağı'nda freninin boşalması sonucu Mehmet Tılcı idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Kamyondan düşen sürücü Erbattal, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan