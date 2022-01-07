Çorum'da otomobilin altında bulunan patlayıcı fünyeyle imha edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da park halindeki otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı, polis ekiplerince fünyeyle imha edildi.

Sakarya 3. Cadde'de 19 AAB 163 plakalı otomobilin altından gelen sesleri duyan Hatun Demir, aracını park ederek indi. Otomobilinin altında şüpheli paket olduğunu gören Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, şüpheli pakette patlayıcı madde olduğunu tespit etmesi üzerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Aracın altından çıkartılarak yolun kenarına alınan patlayıcı fünyeyle imha edildi. Bu sırada çıkan patlama sesi, kentin birçok yerinden duyuldu. Patlama nedeniyle caddede park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, olayın ardından yürüttükleri soruşturma kapsamında araca patlayıcı yerleştirdiği iddia edilen K.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren K.K'nin suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Daha önce de K.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin silahlarla ateş etmesi sonucu Hatun Demir'in kolundan hafif yaralandığı, bir kişinin tutuklandığı olayda K.K'nin çıkarıldığı hakimlikçe ayağına elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Otomobilinin altına patlayıcı düzeneği yerleştirilen Hatun Demir, gazetecilere, evinin önünde park halinde bulunan arabasının altına kimin patlayıcı koyduğunu görmediğini ancak K.K'den şüphelendiğini ifade etti.

Akşam aracıyla seyir halindeyken kasislerden geçtiği sırada aracının altından yabancı sesler duyduğunu belirten Demir, "Evin önüne geldiğimde arabanın altına baktım. Arabanın altında üzerinde pil ve kablolar olan bir şey vardı. Bomba olabileceğini düşündüm ve polisi aradım. Polis geldi ve patlattı." diye konuştu.

K.K'nin kendisinden ayrılmak istemediğini dile getiren Demir, "Biz K. ile 5 yıldır dini nikahlı evliydik. Ayrılmak istedim, eve dönmemi istedi. Herhalde onun için öyle bir şey yaptı. Ayrılmak istemiyor ama ben birlikte olamayacağımızı söyledim. Resmi nikahımız ve çocuğumuz yok." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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