Çorum'da otomobile silahla açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı Çorum'da bir otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Çorum'da bir otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa T, Furkan Ş, Onur Emre G. ve Çağatay K'nin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile, Yazıçarşı Meydanı yakınlarında Emre T, Harun B. ve Oğuzhan A'nın içinde bulunduğu araçtan tüfekle ateş edildi.

Otomobildeki 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından araçla kaçan Emre T, Harun B. ve Oğuzhan A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Araçta yapılan aramada iki tüfek bulundu.

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA