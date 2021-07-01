Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Onur Ulukulu'nun (35) kullandığı 06 BFC 811 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Osmancık kara yolu Çayırköy mevkisinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile oğlu Onur Baran Ulukulu (6), Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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