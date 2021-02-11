Çorum'da otomobil mangan cevheri yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Adem Bakır yönetimindeki 16 GB 699 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Vahit Karaçay yönetimindeki mangan cevheri yüklü 74 BZ 648 plakalı, 74 BU 916 dorse plakalı tıra çarptı.

Otomobil sürücüsünün eşi Şahide Bakır kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Adem Bakır ile oğlu Mahmut Bakır ise sıkıştıkları yerden Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Şahide Bakır'ın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan