Çorum'da otobüs sürücülerine eğitim semineri

14.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:06

Çorum'da Ulaş A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü Şoförleri eğitimden geçti.



Hitit Ulaş A.Ş. şoförleri Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Öfke Kontrolü" seminerine katıldı. Uzman Psikolog Havva Kahraman tarafından verilen semineri Hitit Ulaş A.Ş şoförlerinin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nuri Burhan'da takip etti.



Şoförlere yönelik konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaşanan sıkıntıları hep birlikte aşacaklarını ifade etti. Toplu taşıma ile ilgili kendilerine çok sık şikayetlerin geldiğini ifade eden Aşgın, şoförlerin de birçok konuda şikayetçi olduklarını bildiklerini belirtti.



Özel Halk Otobüslerinde görev yapan şoförlerin sadece firmayı değil belediyeyi de temsil ettiğinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hepiniz bizlerin mesai arkadaşlarısınız, sizlerden bir memnuniyet varsa bize yansıyor. Aynı şekilde memnuniyetsizlik de bize yansıyor. Biz hep beraber bu şehre hizmet ediyoruz. Yaptığınız iş çok özel bir iş. Hastayı hastaneye götürüyorsunuz, çocuğu dedesine götürüyorsunuz, işçileri işlerine götürüyorsunuz. İletişimi, erişimi, ulaşımı bu şehirde siz sağlıyorsunuz. Adayken de söyledik sizin problemlerinizi dertlerinizi biliyoruz dedik. İhalemizi yeniden gerçekleştirdik. Amacımız sizlerin de, bizlerin de hemşehrilerimizin de mutlu olmasıydı. Adaylık sürecimizden bu zamana gelinceye kadar tüm fedakarlığı yaptık. Adayken size gelip alkışlayanlar, sizinle kol kola gezenler mecliste fiyat düzenlemesiyle ilgili maddeye oy vermediler. AK Parti ve MHP beraber hareket ederek hakkınızı almanızı sağladık. Sizin hakkınız neyse biz elimizden gelen düzenlemeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Durak yerlerinden, yeni hatlara kadar istişare ile hareket ederek düzelteceğiz. Geldiğimiz noktada dünden daha iyiyiz. Ayaklarımız artık yere daha sağlam basıyor. Karşılıklı iyi niyetle, bizlere karşı, sizlere karşı yapılan yanlışları yeri gelip görmezden gelerek tolere etmemiz gerekiyor. Memnuniyet düzeyini mutlaka artırmamız gerekiyor. Bizler anket yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Anketlerde en çok şikayet alan konuların başında toplu taşıma geliyor. Bizim değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Asık suratımızı güler yüzlü halde değiştirebiliriz, sabah günaydın diyebiliriz. Sizlerden daha sağduyulu olmanızı istiyor, hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA