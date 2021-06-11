Çorum'da ormanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da ormanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu koruma altına alındı

Çorum'da ormanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında ormanda bir karaca yavrusunun dolaştığını fark etti.

Bir süre gözlemledikleri hayvanın annesinin gelmediğini fark eden ekipler, tek başına hayatta kalamayacağını düşündükleri yavruyu yakalayıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anne karacayı bulmak üzere çalışma başlatan görevliler, sonuç alamayınca yavruyu yırtıcı hayvanlardan korumak için Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Buradaki ilk muayenesinde sağlık problemi olmadığı tespit edilen karaca, koruma altına alındı.

Veteriner hekim Mehmet Gültekin, AA muhabirine, karaca yavrusunun yaklaşık 2 aylık olduğunu söyledi.

Karacanın anne koruması olmaksızın tek başına doğada hayatta kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Gültekin, "Diğer sahipsiz hayvanlar gibi bu minik karaca da bize emanet. Kolay sindirebilmesi için keçi sütüyle besliyoruz. Kendi bebeğimiz gibi besliyoruz." dedi.

Karacanın tek başına yaşamını sürdürecek seviyeye gelene dek bakım merkezinde kalacağını dile getiren Gültekin, "Büyüdüğünde tekrar alındığı yere, doğaya bırakılacak. Burada kaldığı sürece onu en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sarp Akkaya Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da ormanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 11:54:41. #1.13#

title