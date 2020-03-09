Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada
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Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel

Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada

ÇORUM'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

09.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:58
Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada

ÇORUM'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ev ve işyerlerine düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.  

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından bazı ev ve işyerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev ve işyerlerine düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

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Manşet

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