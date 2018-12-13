Çorum'da Okullara Kar Tatili

Çorum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

(İHA)