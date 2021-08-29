Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır
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Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Yerel

Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek; "Önceliğimiz öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığı" Çorum'da, 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarda bütün hazırlıklar tamamlandı.

Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek;

"Önceliğimiz öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığı"

ÇORUM - Çorum'da, 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarda bütün hazırlıklar tamamlandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala il genelindeki okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okullarda alınan oldukları salgın tedbirleri ve eğitim öğretim planlamalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, "Önceliğimiz öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığı. Bu noktada okullarımızda her türlü önlemi aldık. İl Müdürlüğü olarak da inerek her alanda gerekli çalışmayı yapıyoruz" dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması, yeni eğitim öğretim yılını kazasız belasız, her türlü problemden uzak bir şekilde geçmesi için temennide bulunan Milli Eğitim Müdürü Kodek, "Yaklaşık 2 yıla yakındır devam eden küresel salgın nedeniyle okullarımızda öğrencilerimizle eğitim yapamadık. Bu yıl eğitimde B yada C planımız yok. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından yeni eğitim öğretim yılında tam gün ve yüz yüze eğitim yapılacak şekilde tüm planlarımızı yaptık. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerek fiziki anlamda gerekse pandemi kuralları çerçevesinde önlemlerimizi aldık. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında okullarda alınması gereken tedbirlerle ilgili bir rehber hazırlandı.Alınan tedbirler 81 ilimize gönderildi. Önceliğimiz öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığı. Bu noktada okullarımızda her türlü önlemi aldık. İl Müdürlüğü olarak da inerek her alanda gerekli çalışmayı yapıyoruz" dedi.

1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum seminerlerine geleceğini hatırlatan Kodek, "Öğretmenlerimizde Salı gününden itibaren okullarda olacaklar. Problemsiz şekilde rehber doğrultusunda il genelinde hazır şekilde yeni eğitim öğretim yılına hazır şekilde girmiş olacağız" diye konuştu.

Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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