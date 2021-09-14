Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanık iki kez 'ağırlaştırılmış müebbet'le yargılanacak - Haberler
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Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanık iki kez "ağırlaştırılmış müebbet"le yargılanacak

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanık iki kez

Çorum'un Alaca ilçesinde oğluyla kavga ettikleri gerekçesiyle okul servisindeki iki öğrenciyi silahla öldüren sanık Selfet Başkuş, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Çorum'un Alaca ilçesinde oğluyla Kavga ettikleri gerekçesiyle okul servisindeki iki öğrenciyi silahla öldüren sanık Selfet Başkuş, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Başkuş, hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık hakkında, "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği aktarıldı.

Sanık, 20 Eylül'de Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde 12 Mart'ta Selfet Başkuş, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar götürüldükleri Alaca Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanık iki kez 'ağırlaştırılmış müebbet'le yargılanacak - Haberler
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