Çorum'da öğretmenlerin buzlanma nedeniyle yolda kalan servis aracını itmesi cep telefonu kamerasında
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Çorum'da öğretmenlerin buzlanma nedeniyle yolda kalan servis aracını itmesi cep telefonu kamerasında

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da öğretmenlerin buzlanma nedeniyle yolda kalan servis aracını itmesi cep telefonu kamerasında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde köy okulunda görev yapan öğretmenlerin buzlanma nedeniyle yolda kalan servis aracını ittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde köy okulunda görev yapan öğretmenlerin buzlanma nedeniyle yolda kalan servis aracını ittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Sungurlu ilçesi Aşağı Fındıklı Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenler de yolun buzlanması nedeniyle okullarına ulaşmakta güçlük çekti. 13 öğretmenin bulunduğu servis aracı ilerleyemedi.

Ders saatine yetişmek isteyen öğretmenler, sıfırın altında 3 derece sıcaklıkta, ittikleri servis aracının köye ulaşmasını sağladı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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