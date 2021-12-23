Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi - Haberler
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Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı, yollardaki sürücülere zor anlar yaşatırken, sokakta buluşan öğretmen ve öğrenciler de kar topu oynayıp, poşetlerle yokuştan kaydı.

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı, yollardaki sürücülere zor anlar yaşatırken, sokakta buluşan öğretmen ve öğrenciler de kar topu oynayıp, poşetlerle yokuştan kaydı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının etkisini artırmasıyla eğlenmek isteyenler de sokaklara akın etti. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 3'üncü Sokak'ta bir araya gelen, Salim Akaydın Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, kar topu oynayıp, poşetlerle yokuştan kaydı.


Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi

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Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

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