Çorum'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi - Haberler
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Çorum'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da öğrencilere

Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Çorum'a geldi.

ÇORUM (AA) - Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Çorum'a geldi.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Mimar Sinan Ortaokulu Bahçesi'nde faaliyetine başladı.

İlkokul öğrencilerine yönelik program doğrultusunda, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi alan öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Mobil eğitim tırı, okul servisleriyle farklı okullardan alana getirilecek öğrencilere iki gün boyunca teorik ve pratik eğitim verecek.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, burada yaptığı açıklamada, trafik eğitiminin temelden verilmesi amacıyla tırda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimde öğrencilerin önce yaya, sonra sürücü olarak eğitim alanına alındığını belirten Orhan, öğrencilere yaya önceliğinin yanı sıra emniyet kemeri kullanımının da anlatıldığını kaydetti.

Orhan, çocuklarda trafik bilinci ve sevgisi gelişmesi açısından çalışmayı verimli bulduğunu sözlerine ekledi.

Eğitimde ilk kez akülü araç kullandığını belirten birinci sınıf öğrencisi Zeynep Kaya ise "Eğitimde kırmızı ışıkta durmamız gerektiğini, yayalara yol vermemiz ve emniyet kemeri takmamız gerektiğini öğrendim. Büyüyünce kurallara dikkat edeceğim." dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de törende çocuklara boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.

Çorum'da öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim verildi

Çorum'da öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim verildi

Çorum'da öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim verildi

Çorum'da öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim verildi

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