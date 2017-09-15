Çorum'da Narkotimler Sokağa İndi

Çorum'da narkotimler sokağa indi

450 şahısın sorgulandığı, 40 aracın arandığı uygulama da 8 araç trafikten men edilirken, 17 bin lira para cezası kesildi



ÇORUM - Çorum'da narkotik polisi sokağa indi.

Uygulama kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı 70 personelden oluşan 12 ekip, dedektör köpeği birlikte umuma açık yerler, parklar ve araçlarda iki aşamalı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üst aramasıyla kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, narkotik köpeği "Zeus"ta uygulamaya katıldı. Ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam sorgusu yaptı. Sokakta narkotimleri gören vatandaşlarda meraklı gözlerle polis ekiplerini izledi. 450 şahısın sorgulandığı, 40 aracın arandığı uygulama da 8 araç trafikten men edilirken, 17 bin lira para cezası kesildi.

Narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Çorum'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında narkotimler sokak bazlı düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 2017 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan düzenlenen operasyonda 220 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, bu operasyonlarda 200 kilo esrar, 964 gram bonzai, 12 gram eroin, 2 bin 432 adet ecstasy ve çok sayıda kök kenevir ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.