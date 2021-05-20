Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Engin Ekinay'ın, telsizden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Teröriste ne muamele yapıyorsak, uyuşturucu satıcısına da aynı muameleyi yapmak boynumuzun borcudur" sözünü hatırlatarak başlattığı operasyonda ilçede 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Bakanlığının desteğiyle Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri operasyonda bir evde karşılaştıkları iki küçük çocuğa da çikolata verdi.

Ekipler narkotik köpeği desteğiyle adreslerde arama yaparken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Operasyon, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Bu arada uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takiple ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişiler ile adreslerini belirledi. Bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 5'i uyuşturucu satıcısı, 11'i satıcılarla ilişkisi olduğu tespit edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 50 tablet sentetik ecza, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 750 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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