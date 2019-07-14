Çorum'da motosikletli gösteriler nefes kesti

ÇORUM'da, bu yıl 36'ncısı düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nde motosikletli grup, gösteri gerçekleştirdi. Motosikletlilerinin şovu, ilgiyle izlendi.

Çorum'da valilik ve belediye tarafından 36'ncısı düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nde, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası'nca motosikletli gösteri düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 500 motosikletlinin yaptığı akrobatik hareketler, alkış aldı. Kimi zaman tehlikeli şovlar yapan motosikletliler, ilgiyle izlendi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Motosiklet tutkunları olarak her şeyden önce can güvenliğiniz olmalıdır. Kasksız, eksizsiz yola asla çıkmayın" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

- Çorum