Çorum'da motosikletli gösteriler nefes kesti

Çorum'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nde motosikletli gruplar gösteri sundu. Tehlikeli şovlar yapan motosikletliler nefesleri kesti.

Çorum'da valilik ve belediye tarafından düzenlenen 36'ncısı Hitit Fuar ve Festivali'nde, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası'nca motosikletli gösteri düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 500 motosikletlinin yaptığı akrobatik hareketler büyük alkış aldı. Kimi zaman tehlikeli şovlar yapan motosikletliler nefesleri kesti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Motosiklet tutkunları olarak her şeyden önce can güvenliğiniz olmalıdır. Kasksız, eksizsiz yola asla çıkmayın uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA