Çorum'da motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye ceza

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye ceza

Çorum'da motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye, plakasını tanınmaz hale getirdiği gerekçesiyle 1128 lira para cezası uygulandı, motosiklet yediemin otoparkına alındı.

Çorum'da motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye, plakasını tanınmaz hale getirdiği gerekçesiyle 1128 lira para cezası uygulandı, motosiklet yediemin otoparkına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde artan paket servisi trafiğinde motosiklet sürücülerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Kent merkezinde oluşturulan uygulama noktalarında motosikletli kuryeleri denetleyen trafik ekipleri, sürücüleri Kovid-19 tedbirleri ile kask kullanımı konusunda kontrol ederken motosikletleri de ruhsat, plaka, egzoz, muayene ve güvenlik önlemleri açısından inceledi.

Öte yandan Kent Güvenlik Sistemi (KGS) aracılığıyla ana arterlerde güvenlik kameralarıyla yapılan denetimlerde şüpheli durum tespit edilen motosikletler ise görevli sivil trafik polislerince kontrol edildi.

KGS tarafından plakasına yüz maskesi takarak okunmasını engellediği ihbar edilen bir sürücü, sivil ekiplerce durduruldu.

Plakasının büyük bölümü yüz maskesiyle kapatıldığı tespit edilen motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı, sürücüye ise plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapatmasından dolayı 1128 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde trafiğe çıkmaya uygun olmayan çok sayıda motosiklet ekiplerce trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı günlerde de motosiklet sürücülerine yönelik şok denetimlerin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Diego Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum'da motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:37:51. #1.15#
title