Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralıÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.
23.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:31
Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
ÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.
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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP, (Çorum), (DHA) -
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı