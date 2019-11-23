Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
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Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralıÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

23.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:31
Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP, (Çorum), (DHA) -

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
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