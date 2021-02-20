Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu
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Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu

20.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:07

Çorum'da Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik biyolojik arıtmalı göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Çorum'da Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik biyolojik arıtmalı göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının ardından, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Çorum Belediyesince 213 bin metrekareye yaklaşık 50 milyon lira yatırımla Çepni Mahallesi'nde kurulan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buz tuttu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gölet, buzla kaplı görünümüyle güzel manzara oluşturdu.

Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu
Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu
Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu
Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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