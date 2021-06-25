Çorum'da Melikgazi Kültür Merkezi hizmete açıldı
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Çorum'da Melikgazi Kültür Merkezi hizmete açıldı

Çorum'da Melikgazi Kültür Merkezi hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Belediyesince inşa edilen Melikgazi Kültür Merkezi hizmete sunuldu.

Çorum Belediyesince inşa edilen Melikgazi Kültür Merkezi hizmete sunuldu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kültür merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, törende yaptığı konuşmada, kültür merkezinin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum'un güzel bir şehir olduğunu dile getiren Ceylan, "Havası, toprağı, insanı güzel bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Ölümüz de beraber, dirimiz de beraber. Seçim zamanı gelir, herkes özgür iradesiyle gider oyunu kullanır. Bizim şunu yapmamız lazım. Oy kullanıp okul bahçesinden çıktıktan sonra yine bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Çorum'da da böyle olmamız lazım." dedi.

Ceylan, ayrıca İşçileri Bakanlığınca Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi inşa edileceğini açıkladı.

Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yanındaki 68 dönümlük alana kurulacak merkezde polis memurlarının misafir edileceğini anlatan Ceylan, "Burada 5 yıldızlı otel yapıyoruz. Polis Moral Eğitim Merkezi 10 bin metrekare kapalı alana sahip, konferans salonu, 150 yataklı oteli, spor kompleksi, yüzme havuzu ve bahçesinde kır düğünü yapılacak şekilde tasarlanacak. Proje çalışmaları başladı. Çorum'a getirisi, her ay polis memurlarımız değişik illerden gelerek burada eğitim alacak." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da Çorum halkını güzel bir hizmetle daha buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kavuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, sırası gelen her vatandaşın bir an önce aşısını yaptırması gerektiğini vurguladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise kent merkezindeki 9'uncu kültür merkezini vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Kültür merkezine Çorum ve çevresini Türk yurduna dönüştüren Melik Danişment Ahmet Gazi'nin ismini vermeyi uygun gördüklerini aktaran Aşgın, "Melikgazi'nin türbesini, kültür merkezimizin yakınlarında bulunmaktadır. Buraya gelecek yavrularımızın Melikgazi'nin kim olduğunu merak edip, araştırıp öğrenmelerini sağlamak amacıyla bu ismi verdik. Burada kadınlarımıza ve gençlerimize kuaförlük, dikiş, aşçılık gibi pek çok alanda kurs vereceğiz. Ayrıca spor ve sanat atölyelerini de vatandaşlarımızın kullanışına sunacağız." ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek kültür merkezinin kurdelesi kesildi.

Törene AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.

Kadınların ve gençlerin boş vakitlerini eğitim içerikli etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak, çeşitli branşlarda mesleki yeterlilik elde etmelerine katkı sunmak amacıyla inşa edilen Melikgazi Kültür Merkezi'nde katılımcılara, mesleki eğitimin yanı sıra el işi ve sanat atölyelerinde hobilerini geliştirme imkanı sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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