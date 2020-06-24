Çorum'da maske takmak zorunlu ÇORUM'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

ÇORUM'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, normalleşme sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, kentteki vaka artışlarının değerlendirilerek, bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkılmamasının kararlaştırıldığı, karara uymayanlara 900 lira idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA