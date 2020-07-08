Çorum'da maske, sosyal mesafe denetimi ÇORUM'da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

ÇORUM'da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Kentte polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimlerde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki maskesiz sürücüye maske kuralı ihlalinden 900 TL para cezası kesildi. Sürücü ise 'Aracımda tek ben varım' diyerek cezaya itiraz etti. Bahabey Caddesi'ndeki denetimlerde de 'maskem yok' diyen bir çocuğa polis memuru maske alıp hediye etti. Maskesini takan çocuk polislere teşekkür etti.

Kaynak: DHA