ÇORUM'DA MASKE DENETİMİNDE İLGİNÇ CEVAPLAR

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı. Ekiplerin 'Neden maskesiz dolaşıyorsunuz' sorusuna 'Ben yine takıyorum, hiç takmayanlar var' gibi şaşırtan cevaplar verildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritada, nüfusa oranla vakaların artarak 301,63'e ulaştığı Çorum'da polis ekipleri, kentin en kalabalık noktası Gazi Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı. Denetimlerde maske takmayan bir kadın, Maske takma yasası yürürlüğe ne zaman girdi diyerek polislere soru sorarken, maskesiz bir kişi de panikleyip içtiği sigarayı avuç içine saklamaya çalıştı. Ekiplerin 'Neden maskesiz dolaşıyorsunuz' sorusuna 'Ben yine takıyorum, hiç takmayanlar var', 'İki doz aşı olduğum için', 'Maskeyi evde bıraktım', 'Maskem vardı düşürdüm' diye cevaplar verildi. Denetimi gören bazı vatandaşlar ise yolunu değiştirdi. Maske de dağıtan ekipler, sık sık uyarılarda bulundu