Çorum'da marangoz atölyesi alev alev yandı
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Çorum'da marangoz atölyesi alev alev yandı

Çorum'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, bitişikte bulunan 5 iş yerine daha sıçradı.

Çorum'da marangoz atölyesi alev alev yandı
30.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:11

Çorum'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, bitişikte bulunan 5 iş yerine daha sıçradı.

Yangın, Merkez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21. Cadde üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan boya dükkanı ve değirmen imalathanesine de sıçradı. Yangının fark edilmesi ve haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çorum Belediyesine ait itfaiye araçlarının yanı sıra 5 sulama tankerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Zaman zaman irili ufaklı patlamaların da yaşandığı yangın, yaklaşık 4 saatin ardından söndürülürken soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(Tugay Göktürk/İHA)

Kaynak: İHA

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