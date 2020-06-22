Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'da mantar yiyen 19 kişi kusma ve baş dönmesi şikayetleri üzerine 112'yi aradı.

Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
22.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:24

ÇORUM'da mantar yiyen 19 kişi kusma ve baş dönmesi şikayetleri üzerine 112'yi aradı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 19 kişi hastaneye kaldırılırken, 1'i çocuk 4 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı.

Mecitözü ilçesinde, merkez ve merkeze bağlı bazı köylerde 19 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedi. Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan kişiler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 19 kişiyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında 1 çocuğun da olduğu 4 kişinin tedavisi, yoğun bakımda sürerken, 9 kişinin takibinin serviste yapıldığı öğrenildi. Genel durumu iyi olan 6 kişi ise taburcu edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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