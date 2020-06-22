Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastanelik oldu Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastanelik olduÇORUM'da yedikleri mantardan zehirlenen 19 kişi, hasatanede tedavi altına alındı.

Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastanelik oldu

ÇORUM'da yedikleri mantardan zehirlenen 19 kişi, hasatanede tedavi altına alındı.

Mecitözü ilçesinin merkez ve merkeze bağlı bazı köylerinde 19 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedi. Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan kişiler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 19 kişiyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında bir çocuğun da olduğu 4 hastanın tedavisi yoğun bakımda sürerken, 9 hastanın takibinin serviste yapıldığı öğrenildi. Genel durumu iyi olan 6 kişi ise taburcu edildi.

Kaynak: DHA