Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)
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Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)

13.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:01
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)

AY SONUNDA EMEKLİLİĞE AYRILACAKMIŞÇorum'un İskilip ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Veli Karaduman'ın (50), 2 hafta önce çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesini verdiği ortaya çıktı.

AY SONUNDA EMEKLİLİĞE AYRILACAKMIŞ

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Veli Karaduman'ın (50), 2 hafta önce çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesini verdiği ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası Karaduman'ın, ay sonunda emekliliğe ayrılacağı öğrenildi. Kendisine traktör alan Karaduman'ın emeklilik yaşamında çiftçilik yapmak istediği belirtildi. Veli Karaduman'ın cenazesi, yarın ilçeye bağlı Beyoğlan köyünün Yama Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. 


Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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