Çorum'da LGS sınavında tam puan alan öğrenci altın ile ödüllendirildi Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan imam hatip lisesi öğrencisi Yasin Yazıcı'yı altınla ödüllendirdi.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan imam hatip lisesi öğrencisi Yasin Yazıcı'yı altınla ödüllendirdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Hıdırlık Kur'an Kursu ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yasin Yazıcı, hem 11 ay gibi kısa bir sürede hıfzını tamamlayarak hafızlık belgesini aldı hem de 2020 LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Müftü Biçer, başarısından dolayı Yazıcı'yı altın ile ödüllendirdi.

Kur'an kursundaki törende konuşan Biçer, hafızlığın önemli bir kazanım olduğunu, ezberledikleri Kur'an-ı Kerim'in onları gerek ferdi gerekse toplumsal alanda başarılı kıldığını belirterek, "İşte kursumuz öğrencisi olan Yasin Yazıcı bunun en canlı örneğidir. Kur'an'ın canlı şahitleri olan hafızlarımız İslam'ı nesillerden nesillere aktaran bir köprü olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA