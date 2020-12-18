Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü

18.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:30
Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişi sayısının 3'e düştüğü bildirildi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişi sayısının 3'e düştüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 15 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdunda karantinaya alındığını bildirdi. Günlük masrafların tahsil edildiği bu kişilere ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi şunları kaydetti:

"Evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken kurallara aykırı hareket edenler tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 3 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 18 bin 168 iş yeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 240 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 250 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Fatma Girik Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:40:42. #1.14#
title