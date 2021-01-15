Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı
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Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı

15.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:26
Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 1 kişinin karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 1 kişinin karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 4 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdunda karantinaya alındığını belirtti.

Günlük masrafları tahsil edilen bu kişilere ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Çiftçi, temaslı veya Kovid-19 sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizdi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yurtta karantina süreci devam eden 1 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 9 bin 852 iş yeri ve kişi, gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 19 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 136 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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