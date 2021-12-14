Çorum'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında 60 kütüphane açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında 60 okulda oluşturulan kütüphane, hizmete sunuldu.

Vali Mustafa Çiftçi, Merkez Yatılı Bölge İlkokulunda düzenlenen açılış töreninde, Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığı ödeneğiyle 58, hayırseverlerin katkısıyla da 2 okulda kütüphane yapıldığını söyledi.

Çorum Belediyesinin de 2021'de 35 okul kütüphanesi oluşturduğunu anlatan Çiftçi, bundan sonraki süreçte kütüphanelerin içeriğini zenginleştirerek öğrencilerin daha fazla vakit geçirmesini sağlamaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Okumanın, öğrenmenin, kişisel gelişimin yolunun kütüphaneden geçtiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlk emri 'oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Geçmişte görev yaptığımız bir müftü, 'Eğer yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bugün inecek olsa, şüphesiz ilk emri yine 'oku' olurdu.' demişti. Dinimiz bilenlerle bilmeyenleri aynı tutmuyor. İki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğunu ifade ediyor. Kendimizi daha bilgili, donanımlı kılmanın yolu bu tür kütüphanelerde okumaktan, öğrenmekten geçiyor. Bize düşen görev, kütüphaneleri açtıktan sonra zenginleştirmek. Burada daha fazla kitaba yer vermek, zeka oyunlarını yaygınlaştırmak. 60 kütüphanemizin okullarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Çevrim içi düzenlenen törende 60 okulun kütüphanesi Vali Çiftçi'nin öncülüğünde eş zamanlı hizmete açıldı.

Çiftçi, daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve davetlilerle kütüphaneyi gezerek, çocuklarla sohbet etti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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